Če je na papirju kazalo, da je Ferrari in z njim Sebastian Vettel prvi favorit za zmago, se je na večerni dirki v Singapurju vse skupaj postavilo na glavo. Lewis Hamilton je namreč prepričljivo unovčil najboljši startni položaj in dejansko vodil od starta do cilja, pri tem pa njegovih novih 25 točk ni bilo ogroženih niti za trenutek. Čeprav je po dirki povedal, da to ni bila tako lahko prislužena zmaga: »To je bila vsekakor ena najdaljših dirk, ki je ni in ni hotelo biti konec. V kokpitu pri tej visoki vlagi ni najbolj prijetno, imel sem samo to srečo, da ni bilo kakšnih posebno razburljivih trenutkov. Razen seveda, ko sem prehiteval skupino počasnejših dirkačev, in me je Verstappen skoraj presenetil in prehitel. Takrat sem imel kar malo suha usta. Vse ostalo je bilo tako, kot smo načrtovali, vse je delovalo v zelenem območju. Vesel sem nove zmage, a še bolj sem vesel, ker sem uspel prednost pred Vettlom povečati na 40 točk. Kar sicer ni veliko, a vseeno se lahko malce mirneje podam na naslednjo dirko.«

Max Verstappen je eno od presenečenj te dirke. Na startu je ugnal Sebastiana Vettla, ki tudi ni želel tvegati preveč, še bolj pa po postankih v boksih, ko je na stezo zavil tik pred Nemcem, in tako posredno pomagal Hamiltonu. »Ni bila slaba dirka, bila pa ni niti tako zelo enostavna. A vozil sem dovolj previdno, da se ni vse skupaj končalo v prvem krogu, čeprav sem hitro izgubil drugo mesto. Smo pa potem pri postanku naredili pravo potezo, čeprav sem imel nekaj težav s speljevanjem, a ko sem za seboj lahko pustil Vettla, sem vedel, da je drugo mesto povsem realno. K sreči nam je uspelo to tudi doseči, saj je bil čas, da spet pridemo do kakšne omembe vredne uvrstitve.«

Sebastian Vettel je dirko končal s precej kislim obrazom. Nemec se namreč zaveda, da je bila zmaga zanj skoraj obvezna, a je na srečo s tretjim mestom izvlekel iz celotnega konca tedna veliko. »Dobro nam je kazalo, potem pa smo nenadoma postali veliko počasnejši. Temu je botroval cel skupek dejavnikov in žal mi je za izgubljeno priložnostjo, da bi zmanjšal zaostanek za Hamiltonom. Tudi strategija ni bila optimalna. Dolgo sem računal na še en postanek v boksih, a ko smo videli, da bodo pnevmatike vseeno zdržale, sem moral vztrajati. Še en postanek bi namreč pomenil, da bi izgubil še več točk. Žal se nam to pot res ni izšlo, zaostanek za Hamiltonom se je povečal, a k sreči ne toliko, kot je kazalo med dirko. Zato ostajam optimist, ta zaostanek je namreč še ulovljiv.«

Četrtouvrščeni Valtteri Bottas in peti Kimi Raikkonen sta proti koncu dirke še malo tipala drug drugega, a se za prehitevanja nista odločila, kar je Mercedesu prineslo še nekaj dodatnih točk prednosti v skupnem točkovanju, se je pa dirka v Singapurju držala tradicije, da smo tudi to pot, kot na vseh dirkah do zdaj, videli varnostni avto. Na stezo je šel takoj na začetku dirke, ko sta trčila oba dirkača Race Pointa, pri čemer je moral Esteban Ocon odstopiti. Njihov drugi dirkač Sergio Perez pa je kasneje med dirko povsem izgubil potrpežljivost in si zaradi namernega trka s Sirotkinom privozil še dodatno kazen.

Naslednja dirka bo na sporedu čez 14 dni v Rusiji v Sočiju, kjer dirkače čaka podoben izziv, kot je bil v Singapurju. Tam se lahko stvari ponovno postavijo povsem na glavo in bo trda predla Mercedesu.