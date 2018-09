Francosko državno železniško podjetje SNCF je ta teden po poročanju tujih tiskovnih agencij napovedalo, da namerava prototipe samovozečih potniških in tovornih vlakov na primestnih in medkrajevnih progah razvili do 2023, v rednem prometu pa naj bi jih začeli uporabljati dve leti pozneje. V ta namen bodo vložili 57 milijonov evrov, pri čemer pa naj ne bi šlo za povsem nove vlake, temveč za ustrezno tehnološko prilagoditev obstoječih modelov.

Pri tem bo SNCF sodelovala z velikanoma na področju železniške tehnologije, francoskim Alstomom, proizvajalcev slavnih hitrih vlakov TGV, ki je v postopku združevanja z železniško enoto nemškega Siemensa, in kanadskim Bombardierjem.

Na francoskih železnicah si od te tehnologije obetajo kar nekaj prednosti. »Avtonomnimi vlaki vozijo usklajeno in z enako hitrostjo. Železniški promet bo postal bolj tekoč,« je povedal prvi mož SNCF Guillaume Pepy. tako naj bi na najbolj pomembnih medkrajevnih povezavah lahko vozilo do 30 odstotkov več vlakovnih kompozicij, večja bi bila točnost, znižala bi se tudi poraba energije. Samodejna vozila sicer že vozijo v okviru sistemov podzemne železnice v več mestih, tudi v Parizu, ter na letališčih za premagovanje razdalje med terminali, a samovozeči vlaki na medkrajevnih linijah so poseben izziv. »Železnice so odprt sistem in nepričakovani dogodki so pravilo,« je dejal Pepy.