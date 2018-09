Na kopno Severne Karoline je prišel v petek kot orkan 1. kategorije s hitrostjo vetra 145 kilometrov na uro. Veter je do soboto pojenjal na 75 kilometrov na uro, vendar se je tropska nevihta vrtela še naprej in iz Atlantika pobirala velike količine vode, ki so nato padle na kopno. Ponekod v Severni Karolini je v enem dnevu padlo 60 centimetrov dežja, do ponedeljka pa pričakujejo še do 45 centimetrov.

Florence s svojim vetrom ni povzročila takšnega uničenja, kot ga še vedno povzroča z dežjem. Reke naraščajo, ponekod že poplavljajo, v nevarnosti so ceste, mostovi in jezovi. Zaradi grožnje poplav so v soboto evakuirali 7500 ljudi ob rekah Cape Fear in Little, 160 kilometrov v notranjosti od obale. V New Bernu s 30.000 prebivalci so uspeli rešiti 455 ljudi, ki so jih od sveta odrezale poplave.

Obalna straža je v soboto rešila s streh hiš ali ujetih avtomobilov okoli 50 ljudi, marinci iz oporišča Camp Lejuene pa okoli 20. Brez elektrike je ostalo 900.000 odjemalcev, Florence pa je že v soboto podrl 20 let star rekord glede na količino dežja v enem dnevu za Severno Karolino. Na pomoč prebivalcem iz vseh ZDA prihajajo tudi prostovoljci.

Med mrtvimi so doslej mati z otrokom, ki ju je ubilo drevo, ki je padlo na hišo, tri osebe so umrle v okrožju Duplin, ko jih je na cesti ujel hudournik, mož in žena sta umrla v požaru, ki ga je zakrivilo neurje, 81-letni pa je padel in se ubil med pripravami na evakuacijo. Ena oseba je umrla med poskusom zagona generatorja, moški pa je v vetrovnem vremenu umrl med iskanjem psov.