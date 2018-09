Najprej je konec avgusta s hrvaškimi vojaki v Afganistanu zapela zagorski šlager in posnetek seveda objavila na spletu, nato pa je v intervjuju za avstrijski Kleine Zeitung poskrbela za izjavo, ki je nasmejala vso nekdanjo Jugoslavijo.

Dejala je, da si je v Jugoslaviji želela svobodo in »možnost, da v trgovini izbiram med različnimi vrstami jogurta«. Ne ve se natančno, zakaj je izbrala ravno jogurt, morebiti je to temelj njene nove diete. Vsekakor pa je z izjavo na twitterju poskrbela za pravo tekmovanje šal na temo jugoslovanskega jogurta. Ena od njih je denimo: »Kdo ve, mogoče bi še vedno živeli v socializmu, če bi lahko kupili jogurt z okusom ananasa.« Govori se, da je Kolinda začetnica novega pojma: jogurtno domoljubje. Po spletu kroži posnetek predsednice, ki navija na svetovnem prvenstvu, s podpisom: »Kolinda, ko pokusi več vrst jogurta.« Pojavilo se je tudi nekaj zabavnih memov na to temo. Uradno fotografijo s politiki so denimo spremenili tako, da so hrvaško predsednico oblekli v jogurtno obleko. Komik Pedja Bajović pa je posnel šalo z naslovom Mislim na Kolindo. V posnetku se sprva zdi, da se samozadovoljuje ob misli na predsednico, a se izkaže, da le stresa jogurt, potem pa se predsednici zahvali, da to lahko svobodno počne. Seveda so tudi nemudoma poiskali dokumente, iz katerih je razvidno, da je bilo v Jugoslaviji registriranih kar 85 različnih vrst jogurta.