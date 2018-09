Trato v jesenskih mesecih pognojimo z dolgotrajnim jesenskim gnojilom za trato COMPO z do 4-mesečnim učinkovanjem. Posebna formulacija vsebuje večji delež kalija, ki okrepi celične stene travnih bilk in omogoča, da ostane trata čudovito zelena vse do prvih pomladanskih dni. Večja vsebnost kalija pa poskrbi tudi za hitrejšo začetno pomladansko rast bilk, ki lažje izpodrivajo rast in razvoj mahu ter plevela.

Trava naj si nabere novih moči Z jesenskim gnojenjem trate z dolgotrajnim jesenskim gnojilom za trato COMPO torej poskrbimo, da si trava pred zimo nabere dovolj moči, da je nizke temperature, snežna plast, zmrzal in nenehna vlaga v tleh ne poškodujejo ali celo uničijo. Številni zelenico gnojijo šele takrat, ko se na trati že pojavljajo prvi znaki pomanjkanja hranil (rumeni madeži, neenakomerna rast…), kar je idealno tudi za razvoj raznih bolezni. Strokovnjaki zato svetujejo, da z rednim gnojenjem skozi vse leto poskrbite za močno, odporno in navsezadnje tudi čudovito zeleno trato.

Sajenje drevja in grmičev Jesen je pravi čas tudi za sajenje drevja in grmičev. Sadilno jamo napolnite z zemljo RASTI® Voluhar STOP, ki bo zaradi posebne tehnologije za hrambo vode preprečila, da bi voluharji in miši objedali korenine. Istočasno boste na novo posajenim drevninam omogočili zadostno količino vode za uspešno ukoreninjenje. RASTI® Voluhar STOP lahko dobite tudi v obliki gnojila RASTI® Hydro + Voluhar STOP, ki ima sposobnost obnovljivega sprejemanja in postopnega oddajanja vode rastlini. Učinek traja do pet let, ko zaradi razvejanosti korenin ni več potreben. Ameriške borovnice posadite izključno v kakovostno kislo zemljo, denimo RASTI® Ameriške borovnice, čebulice okrasnih rastlin pa v RASTI® Univerzalno zemljo z dodanim dolgotrajnim gnojilom za potrebe rastlin od 3–6 mesecev. RASTI® Univerzalna zemlja je idealna tudi za sajenje vseh drevnin tam, kjer ni težav z voluharji.