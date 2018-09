Pred veliko madridsko parado so kolesarji opravili še z najzahtevnejšimi vrhovi v Andori. Med šestimi vrhovi so bili trije prve kategorije, skupno pa so kolesarji premagali 4000 m nadmorske višine.

Preizkušnjo je najbolje začel Belgijec Thomas de Gendt (Lotto Soudal), ki je osvojil tako prvi kot drugi gorski cilj, na tretjem pa je bil drugi. Močnejši od njega je bil Španec Jesus Herrada (Cofidis). Med četrtim vzponom se je karavana razpotegnila in tudi de Gendt je začel popuščati.

Četrti gorski cilj je pripadel Nizozemcu Baukeju Mollemi (Trek-Segafredo), na spustu je potem napadal Kolumbijec Nairo Quintana (Movistar). Kmalu se mu je pridružil rojak Lopez (Astana), ki sta ju 12 km pred ciljem ujela Britanec Simon Yates (Mitchelton-Scott) in Mas. Izmed štirih vodilnih je najprej, sedem kilometrov do cilja, odpadel Quintana, čez dober kilometer pa še Yates. Quintana je potem po najboljših močeh poskušal pomagati klubskemu kolegu Špancu Alejandru Valverdeju.