Španci so v Lille pripotovali brez svojega najboljšega igralca in prvega igralca na svetu na lestvici ATP Rafaela Nadala. Za izbrance domačega kapetana Yannicka Noaha je prvo točko v petek prispeval Benoit Paire, ki je v treh nizih ukanil Pabla Carrena-Bustosa s 7:5, 6:1 in 6:0, drugo pa Lucas Pouille po maratonskem boju z Robertom Bautisto Agutom s 3:6, 7:6 (5), 6:4, 2:6 in 6:4.

Odločilno tretjo točko sta danes za galske peteline na stadionu Pierre Mauroy prispevala Julien Benneteau in Nicolas Mahut, ki sta bila boljša od španske naveze Marcel Granollers/Feliciano Lopez. Po dveh urah in treh minutah sta zmagala s 6:0, 6:4 in 7:6 (7).

Francija bo enajstič naskakovala končno zmago v svetovni skupini Davisovega pokala. Šestkrat zaporedoma je slavila med letoma 1927 in 1932, v tem tekmovanju je nato slavila še v letih 1991, 1996, 2001 in lani po zmagi nad Belgijo s 3:2.