Gradbeni delavci so v bližini gradbišča na območju letališča vzpostavili tabor, ki so ga v jutranjih urah obkolili pripadnik žandarmerije in aretirali stavkajoče, povzema pisanje turških medijev nemška tiskovna agencija dpa.

Varnostne sile so sicer že v petek proti stavkajočim uporabile solzivec in vodni top.