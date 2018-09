V angleškem prvenstvu, kjer so pred začetkom sezone vsi dejali, da bo Manchester City brez konkurence, v boj za prvaka aktivno vstopa tudi Liverpool, ki po petem krogu prvenstva zavzema vrh lestvice brez oddane točke.

Tokrat je zmagal v gosteh na slovitem stadionu Wembley, kjer svoje domače tekme igrajo igralci Tottenhama. Gostje iz mesta Beatlov, so v tekmo vstopili kot manjši favoriti in z željo, da se obdržijo na vrhu prvenstvene lestvice. Svoj pohod proti zmagi so začeli v 39. minuti, ko je odbito žogo z glavo v mrežo pospravil Georginio Wijnaldum. Na začetku drugega polčasa je vodstvo podvojil Roberto Firmino.

Nogometaši Liverpoola so tako vodstvo suvereno držali do konca, le nekaj trenutkov pred zadnjim sodnikovem žvižgom jim je padla koncentracija in Erik Lamela je zadel častni gol za domače.