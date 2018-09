No, v poplavi opisanih štirikolesnikov seveda še vedno najdemo številne, ki so svojo prepoznavnost po tej plati ohranili. Zadnja takšna primerka, s katerima smo imeli opravka, sta bila športna terenca audi Q5 in alfa romeo stelvio. Že na prvi pogled in ob prvem snidenju z vozniškim sedežem bi prvega namreč lahko označili za hladnega in natančnega nemca, drugega pa za atraktivnega in vročekrvnega italijana. To pomeni, da so razlike vidne že pri zunanji podobi, pri kateri je prvi skladen, a zadržan in neizstopajoč, drugi pa bolj razgiban in morda celo najatraktivnejši ter najbolj »drugačen« predstavnik v razredu.

Podobno je v notranjosti. Pri obeh sicer ne more biti pripomb pri izbranih materialih, je pa pri Q5 kakovost izdelave na višji ravni, vse je narejeno s filigransko natančnostjo, čeprav deluje malce hladno in zaradi veliko črnine nemara celo pusto, prav tako si manjšo opazko zasluži za dandanašnje razmere sorazmerno majhen osrednji zaslon. A na to uporabnik kaj hitro pozabi, ko izkusi, kako brezhibno, hitro in enostavno poteka upravljanje vseh funkcij infozabavnega sistema, povezljivost s telefonom… Pri stelviu je voznikov delovni prostor medtem bolj razgiban, živahen in topel, a pikolovce, ki pri audiju ne najdejo niti najmanjše napake, bo znal zmotiti že tisti osnovni občutek pri premikanju, denimo, velikega vrtljivega gumba (in še kakšnega drugega stikala), za katerega se občasno zdi, kot da ni pritrjen najbolje, kot da se malce trese. Saj vemo, da besede tega niti ne opišejo najbolje, a občutek kakovosti izdelave je pač pri audiju boljši. Prav tako je bilo pri stelviu občutno počasnejše in malce zapletenejše delovanje infozabavnega sistema, tukaj pa so še »podrobnosti«, kot je občasno oglašanje parkirnih senzorjev, ko za to ni bilo potrebe, ali zatikanje šobe za spiranje žarometov, ki se tu in tam, tudi ko avto ni bil v pogonu in smo ga zaklenili, niso zložile nazaj in so štrlele iz odbijača. Skratka, »malenkosti«, ki so voznikom alf, ki jih poznamo, celo pri srcu in jih jemljejo kot samoumevne.

Podobno samoumevne so pri alfah sicer tudi odlične vozne lastnosti, a nas te ob snidenjih z avtomobili te znamke še vseeno vedno znova navdušijo. Tudi stelvio se tako pelje zares vrhunsko, med ovinki kot po tirih, pri čemer sta mu v pomoč izjemno odziven volanski mehanizem in trdo, športno vzmetenje; je pa res, da zna biti vse skupaj za tiste, ki takšne vožnje ne marajo, malce naporno, neudobno. Tudi Q5 se med ovinki znajde zelo dobro in se dinamične vožnje ne brani, a po tej plati stelviu vseeno gleda v hrbet. Je pa zato po drugi strani lahko zelo udoben avtomobil, ki denimo precej bolje prenaša slabše ceste, luknje… Skratka, kar se tega tiče, je na urejenih cestiščih bolj vsestranski, pri čemer se vožnji na terenu tokrat nismo pretirano posvečali. Ker ne bi bilo pošteno. Stelvio, za pogon katerega je skrbel 2,2-litrski dizelski motor s 180 konji (132 kW) in je sodeloval z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom, je imel namreč pogon speljan le na zadnji kolesni par, Q5 z dvolitrskim dizlom s 190 konjskimi močmi (140 kW) in sedemstopenjsko avtomatiko pa na vsa štiri kolesa. Pri čemer se nismo mogli znebiti občutka, da je omenjena motorizacija za oba optimalna izbira, saj sta s tema motorjema oba poskočna in odzivna (do stotice Q5 denimo pospeši v 7,9 sekunde, stelvio v 7,6 sekunde), zlahka in odločno se odzoveta tudi pri prehitevanjih pri večjih hitrostih, ob tem pa sta sorazmerno varčna – Q5 je na sto kilometrov porabil 7,4 litra dizla, stelvio deciliter manj.

Če se na hitro preselimo še k zadnjemu delu avtomobilov, zapišimo, da je 4,66 metra dolg Q5 na zadnji klopi malo prostornejši od tri centimetre daljšega tekmeca, se bosta pa v obeh tam dva odrasla potnika peljala precej udobno. Zmogljivejši ima Q5 tudi prtljažnik (550:525 osnovnih litrov), pri čemer se razlika v praksi izkaže malce bolj, kot bi slutili po podatkih na papirju – pa daleč od tega, da je alfin prtljažnik majhen. No, je pa Q5 tudi dražji. Oba podobno in z opremama sport (audi) oziroma super (alfa romeo) povsem zadovoljivo opremljena testneža, ki sicer ponujata ogromno opreme tudi za doplačilo, je namreč ločilo slabih 10 evrskih tisočakov (52.810:42.990). A je res, da gre pomemben del razlike tudi na račun že omenjenega pogona. Več pa v sklepu.