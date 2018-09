Gre za nov ukrep za dvig vrednosti lire, ki je v zadnjem mesecu v primerjavi z dolarjem izgubila četrtino vrednosti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Na padanje vrednosti lire vplivajo predvsem zaostreni odnosi z ZDA.

ZDA so namreč sredi avgusta uvedle višje carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije zaradi spora glede ameriškega pastorja Andrewa Brunsona, ki ga v Turčiji obtožujejo podpore terorizmu. Pred tem so ZDA 1. avgusta že uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve.

Krepijo se tudi strahovi, da bo Turčija zdrsnila v recesijo, potem ko se je gospodarska rast v drugem četrtletju upočasnila, analitiki pa opozarjajo, da Edroganova monetarna politika ne bo obrodila želenih sadov.