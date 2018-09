Kot so sporočili s PU Kranj, sta opoldne na Hrušici v smeri Karavank trčila tovorno vozilo in osebni avtomobil. Po prvih podatkih gre za manjšo nesrečo, posledice pa so s ceste že odstranjene.

A je zaradi nesreče nastal daljši zastoj, kolona vozil sega do Lipc. Voznikom, ki gredo proti Kranjski Gori, na prometnoinformacijskem centru priporočajo, da avtocesto zapustijo že na izvozu Lesce.