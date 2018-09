Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na Primorskem večinoma sončno, drugod zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, pade lahko tudi kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna ploha. Spet bo topleje.