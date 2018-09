V petkovem viharju sta v hiši v Severni Karolini, na katero je padlo drevo, umrla ženska in otrok. Neki moški je v neurju umrl med iskanjem svojih psov. Med smrtnimi žrtvami orkana je tudi 78-letna ženska, ki jo je stresla elektrika, ko je skušala zagnati generator, druga ženska pa je umrla zaradi srčnega napada, ker reševalci niso mogli do nje.

Brez elektrike je bilo v petek skoraj milijon odjemalcev v Severni in Južni Karolini, število pa se lahko v naslednjih dneh povzpel do treh milijonov. Orkan je ob prihodu na kopno ruval drevesa, dvigal strehe in povzročal poplave. Širok je okrog 600 kilometrov in bo obe Karolini zalival še nekaj dni. V petek je po večini Severne Karoline padlo do 60 centimetrov dežja, orkanski valovi na obali pa so bili visoki tri metre.

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek svoj račun na twitterju napolnil z opozorili in nasveti glede obnašanja v primeru orkana, potem ko se bodo razmere umirile, pa namerava obiskati prizadeta območja. Aktiviranih je skoraj 10.000 pripadnikov nacionalne garde, na terenu je Agencija za posredovanje v nesrečah (Fema).

Great job FEMA, First Responders and Law Enforcement - not easy, very dangerous, tremendous talent. America is proud of you. Keep it all going - finish strong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 September 2018

Za zdaj sicer k sreči orkan Florence ni uresničil najbolj črnih napovedi, tudi zato, ker so z najbolj ogroženih območij pravočasno evakuirali prebivalstvo.