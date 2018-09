Kako je nekdanji obritoglavec prišel v Šarčev kabinet za državnega sekretarja

Imenovanje nestrpnega in rasistično navdahnjenega Damirja Črnčeca za novega državnega sekretarja v kabinetu premierja Marjana Šarca je bilo izvedeno na skoraj tajen način. Črnčečevo ime so pred novimi ministri do zadnjega skrivali. Njegovo imenovanje pa je v civilni družbi povzročilo ostro nasprotovanje in zgražanje.