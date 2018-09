Nemški tednik je tudi objavil osem strani dolgo mnenje, ki ga je za Evropsko komisijo pripravila njena pravna služba pred iztekom trimesečnega roka za objavo mnenja glede tožbenega predloga Slovenije v skladu z 259. členom Pogodbe o EU. Pravna služba je v tem dokumentu predlagala, da komisija sprejme »obrazloženo mnenje« in v skladu z omenjenim členom prevzame tožbo proti Hrvaški.

Pismo je bilo naslovljeno na vodjo kabineta predsednika komisije Claro Martinez Alberola, podpisala pa se je Karen Banks.

Konflikt, ki bi moral biti že zdavnaj rešen

Sam spor med Slovenijo in Hrvaško je po pisanju nemškega tednika sicer zapleten in bizaren. »Hrvaška in Slovenija se že več let prerekata za nekaj kvadratnih kilometrov morja. In ne gre za to, da se prerekata nad privlačnimi odseki Piranskega zaliva - gre za koridor, do katerega je obema dovoljen dostop in ga uporablja le nekaj ribičev.«

Gre za konflikt, za katerega Evropejci menijo, da bi moral biti že zdavnaj rešen. »Juncker sicer meni, da ne bo nihče pridobil, če se bo Evropska komisija vmešala v spor in da želi samo pomagati. Drugi viri trdijo, da je Plenković pod pritiskom znotraj lastne stranke in najmanj, kar bi potreboval, je, da bi se Bruselj v čustveno nabitem konfliktu postavil na stran Slovenije,« še piše Müller.