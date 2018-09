Premier Marjan Šarec bo svoje prve korake na mednarodnem političnem parketu naredil prihodnji četrtek, ko bo sodeloval na neformalnem evropskem svetu v Salzburgu. To bo njegov prvi stik z mednarodno in evropsko strankarsko politiko. Avstrijsko predsedstvo je vrh sklicalo zato, da bi z voditelji poskušalo najti dogovore o migracijskih vprašanjih. Tako naj bi šefi držav razpravljali o krepitvi policijskega sodelovanja in pravosodnih organov pri zajezitvi migracij ter o krepitvi mejnega nadzora. Srečanje bodo v ožjem formatu 27 držav članic (brez Velike Britanije) zaključili z razpravo o brexitu. Šarec naj bi po naših zanesljivih informacijah iz evropskih diplomatskih krogov na tem srečanju imel predvidena tudi dvostranska srečanja. Predvidoma se bo sešel s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, kjer bo imel priložnost sogovornika seznaniti s svojimi pogledi na brexit, večletni evropski proračun in arbitražna vprašanja s Hrvaško. Prav tako naj bi se pripravljalo srečanje s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, tema pogovorov bo ob mednarodnih vprašanjih verjetno tudi iskanje skupnega političnega zavezništva pred prihodnjimi evropskimi volitvami. Šarčeva LMŠ na evropskem parketu še ni politično pozicionirana stranka in bi lahko postala zaveznica Macronove nastajajoče liste En Marche ali skupne liste Macrona ter evropskih liberalcev ALDE, kamor francoskega predsednika vabi vodja liberalcev v evropskem parlamentu Guy Verhofstadt. Slednja opcija je verjetnejša, saj so Šarčevi v preteklosti že nakazali, da bi se želeli pridružiti ALDE. V kabinetu premiera in na francoskem veleposlaništvu naših informacij niso ne potrdili ne zanikali.