Latvija je dobila tisto, kar je želela. Potem ko jih je slovenska košarkarska reprezentanca pred dobrim letom premagala v četrtfinalu evropskega prvenstva in nato senzacionalno postala prvak, so igralci selektorja Arnisa Vecvargasa v prvem krogu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prišli do maščevanja. Jasno je, da je bila zmaga Slovenije v Carigradu precej slajša, a vendarle. Latvija z uspehom ostaja v igri za uvrstitev na svetovno prvenstvo, košarkarjem selektorja Rada Trifunovića pa pot na turnir najboljših reprezentanc na svetu zagotavlja le še čudež.

Slovenija je sicer danes v Rigi večino tekme igrala tako, kot se na težkih gostovanjih mora. Latvija je bila večino obračuna v ospredju, a si večje prednosti ni mogla priigrati. Gostitelji so se zatekali k metom za tri točke, ki jim sprva niso šli, a se je to po prvi četrtini spremenilo. V slovenski izbrani vrsti so razliko delali predvsem igralci s klopi. V prvi vrsti Luka Rupnik, ki je ob vsakem vstopu poživil igro in vnašal nemir v latvijsko obrambo.

Košarkarji selektorja Rada Trifunovića so imeli po trojki Matica Rebca in zadetih prostih metih Anthonyja Randolpha sredi tretje četrtine lepo priložnost, da se odlepijo na nekoliko višjo razliko, a so v času, ko Latvijci niso našli rešitev v napadu, tudi sami delali preveč napak in sprejemali napačne odločitve. Naskok štirih točk je tako hitro skopnel, nadaljevala pa se je izenačena igra. Slovenija je še v 36. minuti zaostajala le za točko, razpadla pa ravno v trenutku, ko bi morala gostiteljem zadati ključni udarec in odnesti zmago iz Rige. Kapetan Gašper Vidmar in soigralci so tako vknjižili že peti poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in mahajo gostiteljici Kitajski v slovo.

»Željo je bilo čutiti. Dali smo vse od sebe, a storili v igri preveč napak. Preveč je bilo izgubljenih žog, preveč zgrešenih lahkih metov, obramba nekoliko premehka. Iz te tekme, kot tistih prejšnjih v kvalifikacijah, se moramo nekaj naučiti, popraviti napake in to pokazati že v ponedeljek proti Turčiji,« je po porazu povedal kapetan Gašper Vidmar, z 19 točkami tokrat najboljši slovenski košarkar Luka Rupnik pa je dodal: »V ključnih trenutkih smo imeli priložnost, da tekmo preobrnemo v našo korist, a so se nam zatresle roke, saj smo zgrešili nekaj pomembnih 'zicerjev' in trojk. Latvija nas je na drugi strani kaznovala in prišla do zmage.«

Kvalifikacije za SP, prvi krog, preostala izida v skupini I: Ukrajina – Španija 76:65 (19:12, 36:34, 56:51, Mykhailiuk 22; Colom 15), Turčija – Črna gora 79:69 (26:18, 45:37, 60:56, Osman 18; Dubljević 22), 2. krog, ponedeljek ob 19. uri: Španija – Latvija, ob 20. uri: Slovenija – Turčija, ob 20.15: Črna gora – Ukrajina.