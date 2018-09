Ključni razlog za serijo stavk, ki so se pri najbolj priljubljenem nizkocenovnem letalskem prevozniku začele že junija, nato pa nadaljevale v juliju, avgustu in se bodo, kot kaže, tudi v septembru, je v vseh državah enak: kabinsko osebje in piloti zahtevajo boljše delovne pogoje, višje plače ter predvsem pogodbe, ki temeljijo na zakonodaji države, v kateri so nastanjeni, ne pa na irski zakonodaji kot doslej. »Svoje zaposlene so obravnavali dobesedno kot sužnje,« je avgusta za Dnevnik ocenil Alen Ščuric, strokovnjak za civilno letalstvo iz Zagreba.

Za 28. september je tako 24-urno stavko napovedalo kabinsko osebje iz Belgije, Nizozemske, Španije, Portugalske in Luksemburga. Sindikalisti so o razlogih za stavko tudi uradno obvestili predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja in področno komisarko Marianne Thyssen ter ju prosili za posredovanje v sporu med vodstvom družbe in sindikalisti.

Po napovedi stavke so se odposlanci Ryanairove uprave še isti dan v Rimu sestali s tremi sindikati kabinskega osebja in podpisali sporazum, ki bo podlaga za celovito kolektivno pogodbo, ki bo veljala za Ryanairovo kabinsko osebje s sedežem v Italiji. Ta naj bi bila sklenjena 1. oktobra in naj bi veljala do konca leta 2022. »Smo v zaključni fazi pogajanj pred podpisom kolektivne pogodbe,« so sporočili iz Ryanaira. Kolektivna pogodba kabinskemu osebju med drugim zagotavlja višjo plačo ter nekatere brezcarinske ugodnosti (podobno kot pri drugih italijanskih letalskih prevoznikih), v pogodbo pa bo vključena tudi italijanska pokojninska shema. »To je znamenje pomembnega napredka Ryanaira pri doseganju sporazumov z našimi ljudmi in njihovimi sindikati v različnih državah EU ter postavlja na laž trditve manjših sindikatov, ki niso vključeni v pogajanja in grozijo s stavkami,« je povedal Ryanairov izvršni kadrovski direktor Eddie Wilson. Tako ni pričakovati, da bodo 28. septembra odpovedani leti s Sloveniji bližnjih letališč, iz Benetk, Trsta in Vidma.

V Ryanairu so v prvem odzivu odgovorili, da stavka ne bo povzročila potovalnega kaosa, a minuli meseci so dokaz, da takšnih napovedi vendarle ne gre jemati preveč zlahka. Tega se zaveda tudi Ryanair, saj je kmalu po napovedi stavke na teren poslal svoje ekipe in se z italijanskim sindikatom kabinskega osebja, ki naj bi sprva sodeloval v stavki, že pogodil. Iz tega sklepamo, da stavka našega geografskega prostora ne bo bistveno prizadela.

Serija poletnih stavk

S sindikalisti v drugih državah se vodstvo družbe še ni sestalo. Ocenili so, da bo denimo v Belgiji stavkal le manjši del zaposlenih. Da naj napovedi stavke ne jemljejo tako zlahka, jih opozarja Yves Lambot, generalni sekretar belgijskega letalskega sindikata, in napoveduje, da bo stavka prihodnji teden mnogo večja od julijskih.

Nazadnje so minulo sredo zaradi prenizkih plač in slabih delovnih pogojev stavkali piloti in kabinsko osebje Ryanaira s sedežem v Nemčiji. Družba je morala odpovedati več deset poletov, a to ni nič v primerjavi s stavkami, ki so se nad irskega nizkocenovnega prevoznika zgrnile spomladi in še zlasti poleti. Julija so vsaj trikrat zapored stavkali piloti iz Španije, Portugalske in Belgije, zaradi česar je družba odpovedala kakšnih 400 poletov.

V začetku avgusta so se stavkovnemu valu pridružili irski piloti, teden za njimi pa še nemški, švedski in belgijski. Zgolj zaradi zadnje avgustovske stavke je bilo odpovedanih vsaj 250 poletov na nemških, 104 na belgijskih, 22 na švedskih in 20 na irskih letališčih. To naj bi prekrižalo načrte več kot 50.000 potnikom. V vodstvu družbe so ves čas trdili, da so se hoteli pogajati s sindikalisti in oblikovati kolektivno pogodbo, a na sindikalni strani ni bilo pripravljenosti. Nemški piloti so pri tem izjema. »Uživajo izvrstne delovne pogoje, letno plačo v višini 190.000 evrov ter dodatke, na začetku leta so dobili 20-odstotno povišanje plače,« so sporočili iz Ryanairove uprave ter pripomnili, da so njihovi piloti že tako za tretjino bolje plačani kot piloti družbe Eurowings.