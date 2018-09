Britanec Simon Yates je predzadnji odločilni dan Vuelte s ciljem na prelazu Rabassa v Andori naredil velik korak h končni zmagi v nedeljo v Madridu. Na 17 kilometrov dolg ciljni vzpon je prevozil drugi, predvsem pa z več kot minuto prednosti pred doslej najnevarnejšim tekmecem Alejandrom Valverdejem. Prednost je povečal kar na 1:38 minute, a vse čaka še izjemno težka etapa v Andori. Dolga vsega 97 kilometrov, čez pet klancev, in še ciljni vzpon, 5000 metrov višinske razlike. Veselja v ekipi Luka Mezgeca še ni.

Kot smo že nekajkrat omenili, se Mezgec dobro spomni, kako sta bila njegov tedanji kapetan Nizozemec Tom Dumoulin pred tremi leti v povsem enaki vlogi, kot je tokrat s Simonom Yatesom. »Tudi profil predzadnje etape je precej podoben kot v predzadnji iz leta 2015,« se kratke in eksplozivne trase spomni Luka Mezgec. »Na taki etapi je res vse odvisno od hribolazcev. To pomeni, da bo imel Simon le tri pomočnike. Ostali štirje jim bomo verjetno na startu le zaželeli srečo in držali pesti,« je o vlogi, ki jo bo imel v današnji odločilni etapi, povedal Mezgec.

Simon Yates Andoro in vse ceste odlično pozna, saj tam večinoma živi od leta 2015. Najboljši pomočnik je dvojček Adam. »Sobota bo ključna. Je tako kratka in eksplozivna, da se lahko veliko zgodi,« še napoveduje Alejandro Valverde, ki je Vuelto že zmagal leta 2009. »Strategija? Te seveda ne bomo izdali. Prepričani pa smo, da se ne bomo vdali,« dodaja Valv. Kot opozarjajo mnogi, ne bo odločalo le plezanje. Poleg vremena so v Andori nepredvidljive ceste, ki se na odsekih nikoli ne posušijo, kar poveča tveganje navzdol. Prav nepredvidljivost kolesarstva bo glavna drama odločilnega dneva.