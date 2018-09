S strankarskimi volitvami guvernerskih kandidatov v zvezni državi New York se je danes sklenil prvi krog letošnjih tako imenovanih vmesnih volitev, na katerih je sredi Trumpovega mandata na razpolago vseh 435 sedežev v predstavniškem domu in 35 od 100 sedežev v senatu ameriškega kongresa, 39 guvernerskih položajev in še mnogo drugih v zveznih državah in lokalnih skupnostih.

Republikanci in demokrati so od prvih letošnjih strankarskih volitev v začetku marca v Teksasu izbrali svoje kandidate, ki se bodo pomerili na splošnih volitvah 6. novembra v vseh zveznih državah. Izjema je Louisiana, kjer nimajo strankarskih volitev, ampak se vsi konkurenti iz vseh strank pomerijo med seboj na volilni dan. V primeru, da nihče ne prejme večine glasov, se vodilna pomerita v drugem volilnem krogu mesec dni kasneje.

Z nekaj umazane igre in veliko denarno prednostjo se je bitka za demokratsko guvernersko nominacijo v New Yorku končala z gladkim zmagoslavjem sedanjega guvernerja Andrewa Cuoma. Njegova izzivalka, igralka in levičarska aktivistka Cynthia Nixon, nam znana kot Miranda Hobbes iz serije Seks v mestu, je prejela 34 odstotkov glasov, kar je zavidljiva številka glede na to, da je Cuomo, ki v celoti obvlada strankin ustroj, za kampanjo odštel 18 milijonov dolarjev ali enajstkrat več od Nixonove. Ta se je v kampanji osredotočila na odpravljanje socialne neenakosti, obnovljive vire energije, zagovarjanje splošnega zdravstvenega varstva, zaščito mladoletnih ilegalnih priseljencev ter gejevske pravice. Hkrati je Cuomu očitala slabo vodenje zvezne države, ta pa je poudarjal njeno politično neizkušenost in naivnost, na koncu pa posegel tudi po bolj umazanih trikih, saj so njegovi privrženci naokoli trosili letake z obtožbami na račun Nixonove, med drugim da je antisemitka. Kakšne posebne potrebe po takšnem ravnanju sicer ni bilo, saj so sedanjemu guvernerju, ki bi s tretjim mandatom stopil v čevlje očeta Maria Cuoma, newyorškega guvernerja od januarja 1983 do decembra 1994, ankete kazale trideset odstotnih točk prednosti. Bo pa moral v primeru izvolitve vendarle odgovoriti tistemu delu demokratskih volilcev, ki so jo podprli. Cuomo se bo novembra pomeril z republikancem Marcom Molinarom in velja za skoraj zanesljivega zmagovalca.

Če bo v New Yorku ostalo vse po starem, pa se na novembrskih vmesnih volitvah obeta pretres na Kapitolu. Demokrati se letos sicer soočajo z dokaj težavno nalogo na volitvah senatorjev, saj morajo ubraniti 24 sedežev v primerjavi z osmimi, ki jih branijo republikanci, a jim pri tem s svojim predsedovanjem izdatno pomaga Donald Trump. V predstavniškem domu pa je osip poslancev, ki se ne potegujejo za še en mandat, največji po letu 2006, pri čemer jih je opazno več med republikanci, kar naj bi pomenilo, da bodo imeli manj kandidatov s tako imenovano položajno prednostjo.