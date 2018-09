Jutri pa bodo na dvorišču samostana Mekinje pripravili zaključno prireditev za Poletavce – poletne bralce in začeli družinsko bralno značko Branje je iskanje. Na prireditvi bo sodeloval mladinski pisatelj Primož Suhadolčan. V ponedeljek, na dan zlatih knjig, bodo začeli akcijo Lepa beseda lepo mesto najde. »Na nekaterih javnih krajih boste našli zabojčke s knjigami, knjige vas čakajo, da jih vzamete in preberete. Lahko jih vrnete ali tudi ne, lahko pa jih nadomestite z drugimi iz vaše zbirke. Knjige naj krožijo in pridejo v roke čim več ljudem. Lepa beseda bo našla svoje mesto v kamniškem zdravstvenem domu, avtobusni postaji, domu kulture, v Termah Snovik, Korobaču in tudi v avli občinske stavbe. V Komendi bodo zabojčki v preddverju telovadnice in dvorane,« so razložili v knjižnici.