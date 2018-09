Korporativni nogomet

Ozrimo se še za hip na minuli reprezentančni ciklus. In recimo takole. Korporacije iščejo zanesljive delavce. Osebe, ki ne zamočijo. Ki izpolnijo nalogo. Tak je tudi sodoben nogomet. Izpolnjevanje nalog. Birokratski. A v našem, torej slovenskem primeru, je to zagatno, ker je nabor igralcev manjši. Ker naša reprezentanca ne more imeti vseh igralnih mest pokritih z najustreznejšimi profili igralcev. Kar je primerljivo z vojaškimi ustroji. Velike države premorejo kompletne vojske, v katerih so vsi rodovi enako pomembni: pehota, mornarica, letalstvo… In takšne vojske si lahko privoščijo frontno bojevanje. Vsem ostalim preostane gverila. Partizanska taktika hitrih vpadov. Zdi se, da se je na te vrste inteligenco pozabilo.