Vodstvo podjetja Kemis je Vrhničane povabilo na dan odprtih vrat. Približno dvajset ljudi si je s Kemisovega dvorišča ogledovalo, kako je predelovalec odpadkov po požaru prenovil stavbo, medtem ko sta nekdanji direktor in zdajšnji prokurist Emil Nanut ter aktualni direktor Boštjan Šimenc razlagala, kaj vse so sanirali, kakšne izboljšave požarne varnosti so namestili, kako delujejo lovilni bazeni, protipožarne stene, avtomatska gasilna naprava in podobno. Nekatere je bolj zanimalo, ali bo Kemis ostal na Vrhniki. Znano je, da se za njegov odhod zavzema več civilnih iniciativ in da si tega želi tudi večina občinskih svetnikov, ki so lani sprejeli sklep, da podjetje na Vrhniki ni več zaželeno, več svetnikov pa je nazadnje nestrinjanje s Kemisovim delovanjem v njihovi občini izrazilo na julijski seji. Kljub temu vodstvo Kemisa vztraja, da ne bodo zapustili kraja trenutnega delovanja.

Kot smo poročali, je območna enota inšpektorata za okolje in prostor v Novi Gorici izdala odločbo, v kateri Kemisu očita, da je v dveh točkah kršil okoljevarstveno dovoljenje, obenem pa je podjetju in Nanutu naložila visoko globo. Kemis se je pritožil in še čaka na odločitev drugostopenjskega organa. Direktorja Šimenca smo vprašali, ali bo Kemis odšel z Vrhnike, če bo odločitev obveljala tudi po pravnomočnosti. »Ne,« je odgovoril in dodal, da je to vprašanje za Gorenje, lastnika Kemisa. Če bo obveljala odločba s prve stopnje, Kemisu s pravnega vidika res ne bo treba zapreti vrat, kajti okoljevarstvenega dovoljenja ne vzame sodišče, ampak agencija za okolje na predlog inšpektorata.