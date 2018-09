Nekaj več kot 3714 velikih meric po 3,5 evra oziroma vsaj 32 velikih meric pečenega kostanja na dan je moral lani prodati najemnik hišice na Prešernovem trgu, če je želel zaslužiti vsaj 13.000 evrov. Toliko je namreč lani znašala taksa, ki jo je moral prodajalec pečenega kostanja plačati ljubljanski mestni občini, če je želel najeti vogal, kjer se stikata Prešernov trg in Petkovškovo nabrežje, in tam od oktobra do konca januarja mimoidočim prodajati škrniclje pečenega kostanja.

Letos bodo ljubljanski kostanjepeki, da bodo zaslužili za najemnino, lahko prodali nekoliko manj teh sladkih jesenskih sadežev. Kot je namreč razvidno iz razpisa, s katerim na občini že iščejo najemnike javnih površin za postavitev utic za peko in prodajo kostanja, je občinska taksa za vse predvidene lokacije letos nižja. Znesek takse za postavitev ute za peko in prodajo kostanja so na občini znižali s spremembo občinskega odloka o posebni rabi javnih površin, ki so jo »zaradi odpiranja konkurence«, kot so navedli v obrazložitvi, sprejeli decembra lani.

Taksa nižja, najdražji ostaja Prešernov trg Najdražja lokacija za leseno utico sicer tudi po spremembi ostaja Prešernov trg. Zanjo na občini za štirimesečni najem pričakujejo 9000 evrov občinske takse, kar je torej štiri tisočake manj kot lani. Ob utici med Prešernovim spomenikom in tamkajšnjo trafiko bodo letos v mestu kostanj lahko pekli še na sedmih lokacijah: blizu brvi na Cankarjevem nabrežju, na Bregu, v parku pred sodiščem na Miklošičevi cesti, za avtobusnim postajališčem Ajdovščina na Slovenski cesti, nasproti tržnice v Mostah, nasproti Gospodarskega razstavišča in na Celovški cesti pred halo Tivoli. Občinska taksa za te lokacije je od 500 do 3500 evrov (lani od 600 do 5000 evrov), po pečenem kostanju pa bo v mestu dišalo od 5. oktobra (lani od 9. oktobra) do 31. januarja. Na občini so tako očitno vsaj nekoliko prisluhnili lanski prošnji nekaterih kostanjepekov, ki so si zaželeli, da bi peko in prodajo kostanja lahko v prihodnje začeli čim bolj zgodaj v oktobru. Kot je namreč takrat pojasnil eden od najemnikov utice, si največ strank merico kostanja privošči prav oktobra, novembra je zaradi slabšega vremena manj zanimanja, v promet pa gre pečen kostanj spet med decembrskimi prazniki. Na dražjih lokacijah bodo najemniki kostanj pekli in prodajali v tipskih občinskih uticah, medtem ko bodo izbrani kostanjepeki pri Gospodarskem razstavišču in dvorani Tivoli morali postaviti svoje utice. Te bodo morale ustrezati meram in videzu, določenem v razpisnih pogojih.

Izpustili Kongresni trg Na občini letos v razpis v primerjavi z lanskim niso vključili lokacije na Kongresnem trgu, kjer je postavitev utice stala 5000 evrov, so pa ohranili prostor nasproti Gospodarskega razstavišča, čeprav kostanjepeka, ki bi bil tam pripravljen peči kostanj, lani v dveh poskusih niso našli. Lani so na občini namreč za peko in prodajo kostanja predvideli devet lokacij. Medtem ko je bilo za lokacije v ožjem mestnem središču zanimanje veliko in so najemnike nekaterih izbrali celo z žrebom, so po prvem razpisu brez najemnikov ostale štiri od Stare Ljubljane nekoliko oddaljene lokacije: pri Ajdovščini, tržnici Moste, hali Tivoli in Gospodarskem razstavišču. Na občini so zato razpis zanje ponovili, a zanimanja za lokacijo nasproti Gospodarskega razstavišča za Bežigradom tudi takrat ni bilo. Lani zato kostanja tam niso pekli.