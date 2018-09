Vlada se je oblikovala. Nastala je takšna, kakršna je v dani situaciji lahko, in je posledica na eni strani volje večine volilcev in na drugi nagajivosti, da ne uporabim še kakšnega drugega pridevnika, vsaj dveh opozicijskih strank, ki sta delali vse, da projekt vzpostavljanja vlade ne bi uspel. Skrbi pa me (nas), da se bo po začetku delovanja vlade vse to nagajanje (če bi bilo le kot otroški peskovnik) samo še stopnjevalo. Pričakovati je pravo kanonado.

Toda ti dogodki me nehote spominjajo na neko podtalno, zahrbtno, nekih čudnih interesov polno delovanje. Ustvarja se že prava histerija. Tam neke čudne sile, zakrinkane, skoraj oborožene, tam neke družbe, pa spet neki »gospodarski« lobiji, kup nekih »čudnih« medijev, še bolj čudnih individualcev, ki s svojimi prispevki, tviti in podobnimi bombicami vznemirjajo, žalijo, so nekorektni in še kaj.

Je mogoče, da se vse to, vsi ti neprimerni dogodki, ustvarjanje histerije, napadanje, grožnje in drugo dogaja slučajno, vsak zase, nepovezano, nekoordinirano? Kaj pa, če so tudi tukaj v ozadju neki strici ali tete, ki morda niso iz Murgelj? In mimogrede, kje so vse avtoritete, stroka, mirovniki, civilne iniciative, predstavniki države in njenih organov? Bolj ko berem prispevke, ki jih v vašem časopisu dnevno objavljate kot stališča, mnenja državljanov, bolj me je strah. Je to cilj sivih in mračnih sil v državi?

In za konec: iskreno si želim in verjetno nisem osamljen, da bi novemu predsedniku, vladi in večini parlamentarcev uspelo, da obrnejo krmilo, da vztrajajo na svoji poti, da imajo v mislih državljane in ne stranke in sebe ter predvsem da ne pozabijo na določila, ki so zapisana v ustavi, predvsem na del, ki se nanaša na socialno in pravično državo. In še, naj javni servis postane res servis za državljane in ne njihova mučilnica. Vi ste tam zaradi nas in ne da smo tukaj mi zaradi vas.

Slavko Cimprič, Bovec