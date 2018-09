Zdaj bo zaslovel še po svojem strogem, skoraj spokorniškem dnevnem režimu. Igralec se namreč vsak dan, ne glede na to, ali je doma, na snemanju ali na počitnicah, zbudi ob pol treh zjutraj. Najprej pol ure moli, nato ob 3.15 zajtrkuje ovsene kosmiče, borovnice in arašidovo maslo ter se odpravi v telovadnico na 95-minutni trening. Ob pol šestih že drugič zajtrkuje, tokrat proteinski napitek, tri puranje burgerje in pet kosov sladkega krompirja, nato pa se uro in pol tušira, da je čist in pripravljen na pol ure igranje golfa ob pol osmih zjutraj. Ob osmih ponovno malce malica, privošči si deset mesnih kroglic, nato pa se odpravi na krioterapijo, najnovejšo modno muho športnikov in lepotic.

Po ohlajevanju si ob pol enajstih privošči novo malico: solato s piščancem, dve trdo kuhani jajci, olive, avokado. Nato ima končno čas za družino, ženo in štiri otroke, skupaj ob enih tudi kosijo: zrezek s papriko. Po kosilu je čas za poslovne sestanke, ob treh gre v šolo po otroke, da lahko ob pol štirih ponovno malica pečenega piščanca in blitvo. Ob štirih gre še za eno uro v telovadnico, se nato ponovno uro in pol tušira, ob pol šestih večerja z družino in se ob pol osmih odpravi spat.

Ob vsem tem le dve opombi: tega nikar ne posnemajte doma in kaj za vraga uro in pol počne pod tušem?