Projekt Zlata nit je na temelju dolgoletnih izkušenj in nenehnega nadgrajevanja ter upoštevanja potreb podjetij, ki skrbijo za svoje zaposlene in njihov razvoj, letos pod eno streho združil izbor najboljših zaposlovalcev, ki poteka že 12. leto, natečaj Zlata praksa, ki so ga na Dnevniku razvili na temelju potreb podjetij, in natečaj SPP – Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti.

Do zdaj je samo v izboru najboljših zaposlovalcev sodelovalo 375 različnih podjetij. Ena od priložnosti za učenje od najboljših bo že 3. oktobra, ko bodo v Zavarovalnici Triglav, partnerju Zlate niti, pripravili predstavitev uporabe metode design thinking, hkrati pa bodo poglobljeno spoznali prednosti Zlate niti in kako uporabiti rezultate ankete med zaposlenimi, da bo podjetje lahko še hitreje raslo. Predstavili bodo tudi novosti Zlate niti: osvežen vprašalnik in novo raziskavo o voditeljstvu med finalisti. Gosta dogodka bosta dr. Miha Škerlevaj z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, urednik knjige Capitalizing Creativity at Work, in Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager.

Design thinking v Zavarovalnici Triglav

V Zavarovalnici Triglav uporabljajo metodo design thinking za iskanje kreativnih rešitev tudi na področju HR menedžmenta poldrugo leto. O tem so jih prepričali usmerjenost v stranko, enostavnost, široka uporabnost, hitrost prototipiranja in fleksibilnost. Učili so se od vrhunske strokovnjakinje za design thinking dr. Anje Svetina Nabergoj, predavateljice na Hasso Plattner Institute of Design na Univerzi Stanford. »V Zavarovalnici Triglav si nenehno prizadevamo za izboljševanje storitev za naše zunanje in notranje stranke, kar nas spodbuja k iskanju novih načinov za boljše razumevanje njihovih potreb, želja, pričakovanj… Uvajanja design thinkinga smo se lotili čisto pri vrhu organizacijske hierarhije. Vodstvo podjetja se je spoprijelo z izzivi procesnih izboljšav na področju prodaje, dobre rešitve so jih prepričale in odločili smo se, da delavnice organiziramo tudi za druge sodelavce,« pojasnjuje mag. Metoda Debeljak, direktorica službe za upravljanje zaposlenih v Zavarovalnici Triglav.

Od takrat so metodo design thinking uporabili za izboljšave procesov in produktov na različnih (strokovnih) področjih. Za izvajanje delavnic so usposobili tudi interno predavateljico oziroma trenerko. »Metoda design thinking je primerna tudi za izboljševanje procesov upravljanja zaposlenih. Ugotovili smo, da lahko že s krajšimi, nekajurnimi delavnicami pridemo do zanimivih rešitev oziroma da že pri vsakdanjih izzivih upoštevamo principe design thinkinga. Uporabljamo ga tudi pri delu z mladimi – letos so bili 'dizajnerji' udeleženci strokovne prakse iz odvisnih družb Skupine Triglav, v prihodnjem letu pa bo delavnica design thinkinga del programa naše mednarodne poslovne akademije, ki je namenjena skupini perspektivnih triglavanov.«