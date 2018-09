Že v četrtek so se pojavile informacije, da bo Manafort priznal krivdo, da se izogne dragemu drugemu sodnemu procesu, vendar ni bilo jasno, ali bo tudi sodeloval s tožilci. Washington Post, ki navaja izjavo tožilca Andrewa Weissmanna poroča, da dogovor o priznanju krivde zajema tudi sodelovanje s tožilstvom, kar je slaba novica za predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Manaforta so na prvem sojenju v Alexandrii avgusta spoznali za krivega finančnih poneverb in davčnih utaj zaradi česar mu grozi več let oziroma desetletij zapora. Trump ga je nato pohvalil kot pogumnega moža, ki ni popustil pod pritiskom preiskovalcev. To je okrepilo ugibanja o tem, da je pravzaprav vseeno, kakšno kazen bo dobil, saj bo Trump Manaforta na koncu pomilostil.

Priznanje krivde in sodelovanje s preiskovalci pred drugim sodnim procesom zadeve za predsednika, njegovo družino in druge tesne sodelavce zelo zapleta. Manafort bo moral nekoga "izdati" tožilstvu. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je nemudoma sporočila, da vse to nima nobene povezave s predsednikom ali njegovo zmagoslavno kampanjo leta 2016.

Glede na sodne papirje bo Manafort priznal dve točki obtožnice od sedmih, s katerimi bi se soočil na sojenju. V zaporu je že vse od junija, ker je skušal vplivati na priče. Priznal bo zaroto za prevaro ZDA in zaroto za oviranje pravosodja. V okvirju tega bo priznal, da je skril milijone dolarjev na računih v tujini in proračun oškodoval za 15 milijonov dolarjev davkov.

Priznal bo tudi lobiranje in delovanje za ukrajinsko vlado v ZDA brez zahtevane registracije. Manafort je na primer leta 2012 po ZDA blatil Julijo Timošenko, da pomaga njenemu političnemu nasprotniku predsedniku Viktorju Janukoviču. V ameriške medije je skušal spraviti zgodbo, da je Timošenkova v Ukrajini naročila umor ukrajinskega državnega uradnika.