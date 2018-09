Trinajst let kasneje, natančneje pred tednom dni, pa je odvetnik Ron Austin vložil kazenske ovadbe proti skladu, češ da so hiše zgrajene malomarno in stanovalci zaradi napak v gradnji obolevajo. Igralčev sklad kljub pozivom ni odpravil napak, predvsem tistih na vodovodnih napeljavah, zaradi česar v hišah zamaka in so nenehno vlažne. Poročali so o zaradi vlage razpadlih stenah, porušenih strehah, plesnivih podstrehah, napakah na električni inštalaciji. Na eni izmed hiš se je celo popolnoma sesedel nadstrešek. Prebivalcem, ki so se skladu pritožili zaradi nevarnih razmer v hišah, so ponudili odškodnine v zameno za molk. Brad Pitt do zdaj zadeve ni hotel komentirati. Prek svojih tiskovnih predstavnikov je poslal zgolj izjavo, da je prebivalcem obljubil, da jim bo pomagal zgraditi varna domovanja, in to obljubo namerava držati.

Pripravila Manja Rošini