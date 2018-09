V vseh slovenskih nogometnih prvoligaših zatrjujejo, da so dobro izkoristili premor. Kaj so naredili v minulih 14 dneh, bodo razkrile današnje in jutrišnje tekme osmega kroga državnega prvenstva. Največ oči bo uprtih v vodilni Maribor in četrtouvrščeno Olimpijo, ki ju čakata zahtevni gostovanji. Oslabljeni Mariborčani gredo v Krško s slabo popotnico poraza na prijateljski tekmi z Rijeko z 0:4 in mučenjem v osmini finala slovenskega pokala, kjer so bili proti drugoligašu Bravu na robu izpada. Maribor ne deluje tako suvereno, kot je julija in avgusta. Zelo pestro je bojda tudi dogajanje v klubskih pisarnah v Ljudskem vrtu, kjer imajo pod profesionalno pogodbo kar 43 igralcev. Olimpija bo prvič igrala pod vodstvom novega trenerja Zorana Barišića, ki ne tarna, čeprav ima veliko težav s poškodbami, saj je na plačilnem seznamu kar 45 profesionalcev. Prekmurje živi za skalp Olimpije, ki jo bo spremljalo 400 navijačev.

ALUMINIJ – GORICA danes ob 16. uri, sodnik: Šmajc Pogled na lestvico je še vedno presenetljiv, med najbolj izstopajočimi je seveda drugo mesto Aluminija. Ekipa pod taktirko Oliverja Bogatinova si ga je priigrala s štirimi zmagami in tudi v tem pogledu postala prva zasledovalka Maribora, ki ima eno več. Eno pomembnejših so Kidričani priigrali v zadnjem poletnem krogu proti Krškemu, ki je vsemu navkljub prvi tekmec Kidričanov, ko je z diagonalnim strelom presenetil Erik Gliha. Da so njegovi predložki več kot to, je mladi reprezentant potrdil na kvalifikacijski tekmi na Ptuju, ko je podobno matiral kazahstanskega vratarja. Kakor koli: še en podoben zadetek ne bi bil več naključje, kot tudi ne še ena zmaga Kidričanov, ki jih proti Gorici čaka nov odgovor na vprašanje, ali res spadajo tik pod vrh. Podobno kot Bogatinov je mlade reprezentante med pripravami na nadaljevanje prvenstva pogrešal Miran Srebrnič. Na novo gostovanje odhaja po seriji treh tekem brez poraza in obenem na prizorišče, kjer ima več zmag kot porazov. Ampak nova sezona očitno ponuja novo razmerje moči, saj Goričani v Kidričevo prvič potujejo k ekipi, ki je uvrščena višje. Pozitivna popotnica je zmaga na zadnjem gostovanju v Velenju, skrbi povzroča spomin na reševanje točke na zadnji domači tekmi proti Muri. Verjetni postavi – Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Grgič, Kontek, Gliha, Petrovič, Vrbanec, Tahiraj, Horvat, Rogina, Kidrič. Gorica: Sorčan, Curk, Tomiček, Lipušček, Celcer, Kolenc, Grudina, Đuzdanović, Kotnik, Osuji, Filipović. Naš namig: 1.

RUDAR – CELJE danes ob 18. uri, sodnik: Kajtazović Lokalni derbi za obstanek, saj sta kluba prikovana na dno lestvice. Rudar je v hudi krizi, saj je izgubil zadnje štiri tekme (tri v prvenstvu in pokalno z Muro) z razliko v zadetkih 0:11. »Ubadamo se z velikimi problemi. Igramo slabo, ker med igralci ni sodelovanja in komunikacije. Upam, da se bodo fantje proti Celju končno sprostili in odigrali tako, kot znajo,« pravi trener Rudarja Marijan Pušnik, ki se mu stolček vse bolj trese. Rudar je igralski kader razširil z dvema igralcema iz Gane in enim iz Kitajske. Čeprav so Celjani še brez zmage v sezoni, optimizem gradijo na remijih v zadnjih dveh krogih z Mariborom v gosteh in Domžalami doma. Adut Celjanov utegne znova postati Rudi Vancaš Požeg, saj ima zdaj povsem čisto glavo, potem ko mu ni uspel prestop v tujino, za slovenska kluba Olimpijo in Maribor pa so Celjani v navezi s pohlepnimi menedžerji preveč navili ceno. »Nujno potrebujemo zmago. Čakamo jo že vso sezono. Moramo ostati mirni in potrpežljivi,« pravi mladi reprezentant Janez Pišek. Verjetni postavi – Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Kašnik, Čoralić, Bolha, Pišek, N. Pušnik, Trifković, Tučić, Radić. Celje: Rozman, Andrejašič, Džinić, Travner, Pungaršek, Pišek, Lotrič, Požeg Vancaš, Ibišević, Cvek, Vidmajer. Naš namig: 0.

KRŠKO – MARIBOR danes ob 20.15, sodnik: Kovačič Če je bilo gostovanje pri Rijeki (0:4) prijateljske narave, je bila za Maribor pokalna tekma pri Bravu (3:2) resno opozorilo. Tudi drugoligaši se lahko izkažejo za velik zalogaj. »Največje darilo, nagrada, premija za fante je bila, da jim ni bilo treba odigrati dodatnih 30 minut, ker se je tekem zdaj res nabralo,« je poudaril trener Darko Milanič. Čeprav ni evropskega jesenskega ritma, se mora po eni strani zatekati k rotacijam in po drugi vztrajati s tistimi, ki ustreznih menjav nimajo. Povrhu ga upravičeno skrbi, ker sta Rijeka in Bravo zabila kar šest golov. »Cilj tekme na Reki je bil, da bodo minute dobili tisti, ki so igrali manj, a so nato morali zaradi izostankov igrati še v pokalu.« Zdaj bo moral Milanič spet sestaviti moštvo, sposobno potrpežljivo (z)lomiti tekmeca. »Ne pričakujem, da bodo fantje na igrišču leteli, ampak da bodo igrali izjemno pametno in nasprotniku ne bodo pustili nič. Na zadnjih tekmah je obramba v celoti delovala slabo.« Milanič opozarja, da se Krško rado postavi v blok, zato ne pričakuje lahke tekme. »Ne glede na dva novinca svoje taktike proti nam ne bodo spreminjali.« Alenu Ščulcu se je želja namreč uresničila. Krško je le okrepilo napad, ki je doslej dosegel daleč najmanj zadetkov v prvenstvu. Prišla sta izkušena Dalibor Volaš in Ante Vukušić. Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Kulints, Brekalo, Ejup, Štefulj, Zakrajšek, Sokler, Volarič, Da Silva, Volaš, Ristovski. Maribor: Handanović, Pihler, Šuler, Ivković, Viler, Dervišević, Vrhovec, Hotić, Mešanović, Mlakar, Zahović. Naš namig: 2.

MURA – OLIMPIJA jutri ob 16. uri, sodnik: Skomina Za Olimpijo se začenja novo obdobje pod trenerjem Zoranom Barišićem, ki je zasedbo podrobneje spoznal, pa tudi igralci strokovni štab na pripravah v Kranjski Gori, kjer je ekipa skušala izboljšati telesno, tehnično in taktično pripravljenost. »Muro spoštujemo, zavedamo se, da nas čaka težka tekma, obenem pa se veselimo vzdušja s polnim stadionom. Olimpija bo igrala ofenzivno, a brez dobre obrambe ne bo uspeha, zato moramo najti ravnovesje med ofenzivnim in defenzivnim delom. Igralci zelo radi trenirajo in se hitro učijo. Imajo individualno kakovost, zdaj pa moramo vse skupaj povezati v močan kolektiv. Čeprav še nismo na ravni, kot si želim, sem optimist glede na zagnanost in trdo delo na treningih,« je tekmo napovedal Dunajčan 48-letni Zoran Barišić, ki je bil navdušen nad predstavo Brava v osmini finala slovenskega nogometnega pokala proti Mariboru. Na seznamu poškodovanih so Suljić, ki je med pripravami v Kranjski Gori padel na rekvizite in si porezal mišico, Brkiću so operirali gleženj in letos ne bo več igral, Kapun ima težave z gležnjem, na bolniški sta še Gajić in Kobiljar. »Novi trener ima red in disciplino ter dobro idejo glede igre s stalnim s presingom,« pravi napadalec Andrej Vombergar, ki je ujel strelsko formo, saj je dosegel gol na vseh treh zadnjih tekmah, obenem pa garal za kolektiv. Verjetni postavi – Mura: Šafarić, Peričić, Kozar, Bobičanec, Maruško, Kouter, Kous, Sirk, Lorbek, Šušnjara, Šturm, Olimpija: Ivačič, Bagnack, Ilić, Maksimenko, Štiglec, Tomić, Savić, Kronaveter, Črnic, Vombergar, Lupeta. Naš namig: 0.