Velesili vzhodnega bloka je vladal med letoma 1953, ko je nasledil umrlega Stalina, in 1964, ko so ga med tajno sejo kremeljskega centralnega komiteja odstavili. Med drugim so mu očitali, da je z razkritjem Stalinovih zločinov med zelo krvavimi političnimi čistkami in z »ukinitvijo« njegovega kulta osebnosti pred domačo in svetovno javnostjo svojega predhodnika preveč razgalil ter da je tudi okoli sebe začel ustvarjati kult osebnosti. Spotaknili so se tudi ob njegovo »neotesano« obnašanje med srečanji z drugimi uglednimi državniki ter ob njegovo znamenito vročo razpravo med generalno skupščino OZN leta 1960, ko je v silni neobrzdani razburjenosti s čevljem tolkel po mizi. Svet mu je po drugi strani hvaležen, ker je z modro politiko med srečanji z ameriškima predsednikoma Eisenhowerjem in Kennedyjem planet obvaroval grozeče atomske vojne. O njegovi nepredvidljivosti pričajo naslednji dogodki: svet si je po njegovem dunajskem srečanju z ameriškim predsednikom Johnom F. Kennedyjem in po vzpostavitvi varnostnega »rdečega telefona« junija 1961 močno oddahnil, že vsega dva meseca zatem pa je hladno vojno ponovno zaostril z začetkom gradnje berlinskega zidu. Umrl je 11. septembra 1971.

Dwight Eisenhower je sin ameriškega tehnika. (…) V šoli ni Eisenhower nikoli kazal kake posebne inteligence (…) Tudi v vojaški akademiji je bil Eisenhower zelo nediscipliniran in najstrožje kazni so bile na dnevnem redu. (…)

Nikita Hruščev je otrok siromašne ruske pol kmečke, pol delavske družine iz doneškega bazena. (…) Ko je Nikita odraščal, je moral z bratom opravljati domača poljska dela in pasti ovce, ki mu jih je zaupala srenja. Branja in pisanja se je naučil v vaški cerkveni šoli, toda daleč ni prišel, bil je baje preveč živahen za šolo. (…)

Smo pred zgodovinskim srečanjem. Hruščev bo že pojutrišnjem na obisku v Ameriki in čeprav še ni določeno kdaj, bo Eisenhower v doglednem času Hruščevu vrnil obisk v Sovjetski zvezi. Dogodek je zares zgodovinski, kajti človeštvo si želi olajšanja, si želi malo boljšega vzdušja, saj nam atomska bomba že nekaj let kot Damoklejev meč kroži nad glavo. (…)

Hruščev v USA

S široko nasmejanim obrazom je v torek, 15. t. m., na letalskem oporišču Andrews, 25 km jugovzhodno od Washingtona, izstopil iz sovjetskega reakcijskega letala, ki je pravkar priletelo brez pristanka iz Moskve, predsednik sovjetske vlade Nikita Hruščev. (…)

Na letališču ga je pričakal, prav tako z nasmejanim obrazom, severnoameriški predsednik Eisenhower in druge vladne in vojaške osebnosti. Vzdolž ceste od letališča do Blair House poleg Bele hiše, kjer so dali Hruščevu stanovanje, je bilo postavljenih na stotine uniformiranih in tajnih agentov washingtonske, državne in tajne policije. Razobesili so najmanjše možno število rdečih sovjetskih zastav poleg ameriških. Vzdolž poti od letališča do Blair House ni bilo sprejemnih parad. (…)

Vzporedno z mrzličnimi pripravami za sprejem Hruščeva so po vsej USA odmevali tudi protesti proti njegovemu obisku in proti njemu osebno. V Washingtonu je Odbor za svobodo vseh narodov razdelil na tisoče črnih trakov, da jih bodo ljudje nosili, dokler bo Hruščev v USA, in pozval prebivalstvo na »solidarnost z žrtvami komunizma z nošnjo črnih trakov v znak splošnega žalovanja.« (…)

Svobodna Slovenija, 17. septembra 1959