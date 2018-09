Po slovenskih tirih: Od Ljubljane do Trsta in naprej v preteklost

Sedem let so se slovenski infrastrukturni minister in vrh njegovega resorja, vodstvi upravljalcev slovenskega in italijanskega železniškega omrežja, vodstvo avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine in celo posredniki iz Evropske komisije dogovarjali ter se po sedmih letih tudi končno dogovorili.