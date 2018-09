Tista druga pa zaupnim bilateralnim pogovorom na konferenčnem robu. O Strateškem forumu Bled sem v preteklih letih pisal kritično tako in drugače. O letošnjem, nesrečne številke trinajst, pa je bilo videti, da ne bo kaj pisati. In tudi drugi mediji in poročevalci ter ocenjevalci so mu pristopili na podoben način. Padel je v ponesrečen čas medvladja. Zato je brez zvenečih globalnih in regionalnih imen. Odhajajoči zunanji minister Erjavec se je pohvalil, da je imel včasih ob njegovem robu tudi do dvajset bilateralnih srečanj, letos pa – skoraj nič. Kdo pa je pripravljen izgubl