Zgodba romana Napačen soprog se vrti okoli ženske, ki bi rada pobegnila pred svojim nasilnim možem tako, da bi zaigrala lastno smrt. O motivih in načinih, kako nekaznovano umoriti soproga, se je ameriška pisateljica Nancy Crampton Brophy najbolj razpisala novembra 2011 na blogu See Jane Publish. Bralkam je odsvetovala najem plačanca, ker je med njimi veliko policijskih ovaduhov. Krvav posel prepustiti ljubimcu naj bi prav tako bila slaba ideja, enako kot uporaba strupa, ker ga je možno izslediti. »Nenazadnje, če naj bi me umor osvobodil, vsekakor nočem pristati v zaporu,« je zapisala. V resničnem življenju je – kot kaže – sledila nekaterim svojim napotkom, je poročal Washington Post. Ni namreč najela morilca, temveč naj bi soproga Daniela Brophyja ustrelila sama, so po večmesečni preiskavi ugotovili kriminalisti iz Portlanda. Motiv javnosti še ni bil razkrit. Truplo 63-letnega kuharskega mojstra so odkrili 2. junija v njegovem kulinaričnem institutu v Portlandu. O storilcu ni bilo nobenih sledi, so pa policisti že kmalu osumili soprogo, ki je bila z umorjenim poročena 27 let. In njun zakon ni bil sanjski. Na hrbtnih straneh svojih romanov je o sebi zapisala, da ima njen zakon »vzpone in padce«, a da je dobrih trenutkov vendarle več kot slabih. V svojem spletnem eseju Kako umoriti soproga je priznala, da pogosto razmišlja o umoru, vendar da je premalo brutalna, da bi ga bila sposobna izvršiti. Po njenem prepričanju je lažje nekomu želeti smrt kot ga dejansko ubiti. »A dejstvo je, da smo vsi sposobni moriti, če nas potisnejo dovolj daleč.«