V skupni akciji proti kriminalu, ki izvira z območja Zahodnega Balkana, so prejšnji teden, med 5. in 9. septembrom, pregledali skoraj pol milijona ljudi, vozil in prostorov, so danes sporočili iz Europola.

V akciji je sodelovalo 8300 policistov iz 28 držav ter pripadniki Frontexa in Interpola, namenjena pa je bila boju proti nezakonitemu trgovanju z orožjem in drogami, ilegalnim migracijami in poneverbam dokumentov.

Akcijo so koordinirali s sedeža Europola v Haagu. V pripravljalni fazi, ki se je začela v začetku leta in v okviru katere so potekale izmenjave informacij o posameznikih, telefonskih številkah in dokumentih, so aretirali 32 ljudi.

Med 148 aretiranimi v prejšnjem tednu je 13 tihotapcev prebežnikov, 71 tihotapcev ilegalnih migrantov, 36 preprodajalcev mamil in trije tihotapci orožja. Policisti so zasegli 159 kosov orožja in 286 kilogramov mamil.

Pri preverjanju dokumentov so ugotovili 22 ponarejenih vizumov, 40 ponarejenih dokumentov in 612 nezakonitih prehodov meje, 178 osebam pa so zavrnili vstop v državo.

V operaciji so sodelovale vse države Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Srbija in Črna Gora), 20 držav članic EU, med njimi tudi Slovenija, pridružile pa so se jim tudi Švica, ZDA, Interpol in Frontex.