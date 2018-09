Zdaj že nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar je primopredajni zapisnik svojemu nasledniku predal v elektronski obliki na digitalnem mediju in mu zaželel veliko potrpljenja in uspešnega dela. "Prepričan sem, da imate dobro osnovo, hkrati sem pa tudi prepričan, kolikor sem vas poslušal, da boste odlično peljali naprej to ministrstvo, in vam želim vse najboljše," je ob današnji primopredaji dejal Koprivnikar.

Medved pa je pojasnil, da prihaja na ministrstvo, ki ima izjemno široko področje delovanja, čeprav v vsakdanjem življenju relativno malo slišimo o njem, saj deluje tiho v ozadju. "Pridejo pa v javnost ciklično problemi, s katerimi se ukvarja tudi to ministrstvo, to pa so seveda predvsem in vselej plače v javnem sektorju," je dejal. Kot je pojasnil, bi lahko tudi tokrat govorili, da ministrstvo "sicer odlično deluje, problem plač v javnem sektorju pa je na mizi in ga bo treba vsekakor rešiti".

Zatrdil je, da se premier Marjan Šarec skupaj s celotno vlado zaveda, da je problem pereč. Tako jih po Medvedovih besedah tudi niso presenetile poteze sindikatov, ki so vlado neposredno po četrtkovi izvolitvi pozvali k takojšnjim pogajanjem, šolski sindikat Sviz pa je Šarca obvestil, da je stavka v šolstvu znova aktivna.