Janković spet kandidat za župana

Ljubljanski župan Zoran Janković se bo na novembrskih volitvah potegoval za še četrti mandat. Kot je dejal, ga je v to prepričala velika želja, ki so jo izrazili prebivalci Ljubljane, izjemna ekipa in svetniki njegove liste. Janković je napovedal nekaj večjih projektov, ki ga čakajo v prihodnjem mandatu in za katere pravi, da bodo češnja na torti.