Juncker piše pismo Cerarju in Šarcu, je še pojasnil govorec komisije. Predsednik komisije je sicer takoj po volitvah v začetku junija čestital tudi zmagovalcu slovenskih parlamentarnih volitev, vodji SDS Janezu Janši, in izrazil prepričanje, da bo prihodnja slovenska vlada dragoceno prispevala k skupnim prizadevanjem za gradnjo demokratične, uspešne in močnejše EU.

Juncker je tedaj Janši čestital tudi s tvitom v slovenščini: »Verjamem, da boš pomembno prispeval k oblikovanju demokratične, uspešne in močnejše Evrope po meri njenih državljank in državljanov.«