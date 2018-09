Roglič si je danes izboril prost dan, ki ga je preživel v družbi celjskih športnikov in podpornikov športa v knežjem mestu. Od pokrovitelja je dobil novo prevozno sredstvo, nov avtomobil v »njegovih« barvah in s svojim logotipom, ter številna druga presenečenja.

Celjski nogometaši so mu podarili njihov dres in vstopnico za tekme, celjski rokometaši so mu prav tako podarili dres s številko 1 in njegovim priimkom, ki je hkrati vstopnica za vse tekme v Zlatorogu, celjske rokometašice pa so mu podarile podpisano rokometno žogo.

Obljubil jim je, da bo našel čas in jih ob prvi priložnosti prišel bodrit na njihove tekme, o dveh rumenih dresih pa je dejal: »Dve rumeni majici, to je ponavadi najboljše. Nad njimi se nikoli ne pritožujem.«

Čeprav je imel zaradi sladkih obveznosti prost dan, kar se tiče treninga, še ne pomeni, da je Zasavec povsem zanemaril telesno aktivnost. »Dan sem začel ob 6.15 s prvim treningom, z nekaj teka in nekaj kolesa. Bliža se SP, poskušam narediti čim več stvari,« je pojasnil Roglič.

Na SP nastop zgolj na cestni dirki V tej sezoni je dokazal, da je eden najboljših kolesarjev sveta. V skupnem seštevku je dobil dirki svetovne serije po Romandiji in Baskiji, na dirki po Franciji je prišel do etapne zmage in četrtega mesta skupno. Naslednji veliki cilj sezone je SP v Avstriji, ki mu predstavlja velik izziv. »Sem osredotočen. Za to se pripravljam. Bo zelo težko. Je enodnevna dirka, veliko stvari je pomembnih. Na etapnih dirkah imaš več popravnih izpitov. Na koncu dobiš, po kar si prišel. SP je enodnevna dirka, ogromno stvari se mora 'poklopiti'. Ne obremenjujem se s tem. Osredotočam se nase. Treniram dobro,« pravi 28-letnik. Že pred časom je sporočil, da ne bo branil drugega mesta z lanskega SP v vožnji na čas. Čeprav je vmes na dirki po Britaniji odpeljal kronometer in se z ekipo LottoNL-Jumbo veselil sploh prve moštvene zmage v tej disciplini, ostaja pri prvotni odločitvi, ki jo je sprejel zaradi težav s komolcem in zaradi katerih ni mogel trenirati na kronometrskem kolesu. »Ostajam pri tej odločitvi. Grem samo na cestno dirko. Na dirki po Britaniji je bil 14-kilometrski kronometer, ki je bil precej specifičen. Ni imel veliko skupnega s kronometrom, ki čaka tekmovalce na SP,« je povedal Roglič, ki svoje odločitve na obžaluje, pa čeprav bi mu razgibana in zahtevna trasa bržčas zelo ustrezala. Na svetovno prvenstvo se je v avgustu pripravljal na višini v Kühtaiju. Tam je bil z Janom Tratnikom, ki bo v Innsbrucku edini od Slovencev vozil kronometer, te dni pa mu gre odlično na dirki po Slovaškem. »Če gledam Tratnika zdaj, sva dobro trenirala. Zelo dobro mu gre na dirki po Slovaškem. Jaz sem imel nekaj težav, bilo mi je težko, v Britanijo sem prišel direktno s priprav. Predvsem je bil namen, da skušam pridobiti nazaj tekmovalni občutek. Nisem dirkal na skupno razvrstitev. Z majico smo bili prisiljeni v sladke skrbi. Bilo je nad pričakovanji. Po dirki sem se skušal spočiti in trenirati s polno paro naprej,« je dejal.