Obseg investicij v osnovna sredstva, glavnega gonilnika kitajskega gospodarstva, se je v prvih osmih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal le za 5,3 odstotka. To je še manj od 5,5-odstotne rasti med januarjem in julijem, ki je bila najnižja doslej, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Obseg kitajske industrijske proizvodnje se je avgusta povečal za 6,1 odstotka, potem ko je bila julija rast šestodstotna. To je v skladu s pričakovanji analitikov. Prihodki v kitajski trgovini na drobno pa so se po julijski rasti za 8,8 odstotka avgusta povečali za devet odstotkov. Številka je nekaj višja od napovedi analitikov. Vlada v Pekingu si prizadeva, da bi težišče gospodarske rasti države preusmerili z investicij in izvoza proti zasebni potrošnji, medtem ko se bori z velikim dolgom. To nalogo ji je otežil trgovinski spor z največjim izvoznim trgom ZDA, ki je potisnil tečaje na kitajskih borzah na najnižje ravni po letu 2016.

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo zvišal carine na vsak kitajski izdelek, ki pride v ZDA. Iz kitajskega statističnega urada so sicer ob objavi najnovejših podatkov sporočili, da spor z ZDA za zdaj nima opaznejšega vpliva na gospodarske kazalnike. Kitajska vlada je napovedala, da bo v prihodnjih mesecih okrepila podporo gospodarstvu in pospešila izdajo soglasij za infrastrukturne projekte, vendar pa analitiki ne pričakujejo, da bi ti ukrepi dali rezultate pred naslednjim letom.

Analitik pri Capital Economics Julian Evans-Pritchard tako pričakuje, da se bo kitajska gospodarska rast v prihodnjih mesecih še naprej upočasnjevala. »Dosedanje politične spodbude za zdaj niso uspele pospešiti porabe za infrastrukturne projekte ali širše kreditne rasti,« je povedal po poročanju AFP.