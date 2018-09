Pjotr Verzilov je sodeč po zapisih na uradnem twitter profilu aktivistične skupine Pussy Riot na intenzivni negi v moskovski bolnišnici. Na twitterju so med drugim svoje sledilce pozvali k posredovanju kontaktov »najboljših toksikologov«, saj menijo, da je bil Verzilov zastrupljen.

hi.



we need a contact of the best toxicologist, like the best in profession. we need a consultation ASAP.



It's about Peter who was poisoned.



thanks