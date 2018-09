Krajevne padavine se bodo nadaljevale tudi ponoči, proti jutru pa bodo oslabele in večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem ob šibki burji do 18 stopinj Celzija.

V soboto se bo postopno delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo še nastale posamezne plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na Primorskem večinoma sončno, drugod zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, pade lahko tudi kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo jasnilo. V ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna ploha.