V soboto se bo postopno delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo še nastale posamezne plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na Primorskem večinoma sončno, drugod zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, pade lahko tudi kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo jasnilo. V ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna ploha.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta bo prešla Alpe in zvečer dosegla naše kraje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Kakšna kaplja dežja bi lahko osvežila tudi nedeljsko jutro, nato pa se vse do torka obeta sončno in postopno toplejše vreme, so še napovedali na agenciji.