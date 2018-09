Organizator vrha je demokratski guverner Kalifornije Jerry Brown, ki je z vlado Donalda Trumpa zapleten v tožbe glede standardov porabe goriva v avtomobilih. »Zgodovina se ga bo spomnila kot lažnivca, kriminalca in bedaka,« je dejal Brown o svojem predsedniku, ki je ZDA lani formalno umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma. Na vrhu so predstavili poročilo skupine C40 Mesta za podnebno vodstvo, ki jo vodi nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg. Poročilo ugotavlja, da je 27 velikih svetovnih mest v zadnjih petih letih zmanjšalo izpuste toplogrednih plinov za deset odstotkov pod najvišjimi ravnmi. Med njimi so Berlin, London, Los Angeles, New York, Pariz in San Francisco. Bloomberg je dejal, da je vrh sporočilo svetu, da so ZDA še vedno zavezane boju proti segrevanju ozračja ne glede na to kaj počne Washington. Bloomberg meni, da gre za globalni problem in Washington bi moral biti v ospredju, ne pa v zaledju.

Glavni izvršni direktor podjetja Salesforce Mark Benioff je naznanil, da je 20 tehnoloških podjetij podpisalo dogovor za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov po svetu preko nabavnih verig, regulacij in potrošniških pobud. Salesforce je pred kratkim odprl 61-nadstropno pisarniško zgradbo v San Franciscu, ki deluje povsem na osnovi čiste energije. Tudi na konferenci zagovornikov ukrepov proti podnebnim spremembam ni manjkalo protestnikov, ki so zahtevali še bolj odločne ukrepe. »Amerika je čudovita dežela. Tu pa imamo okoljevarstvenike, ki protestirajo na okoljevarstveni konferenci,« se je pošalil Bloomberg, čigar govor so prekinili protesti.

Vrh, na katerem ni nobenega predstavnika ameriške vlade, prihaja v času, ko se svet vse bolj segreva. Kar osem najtoplejših let v zadnjem stoletju je bilo v zadnjih 13 letih, republikanci v Washingtonu pa tiščijo glave v pesek in se zanašajo na posebneže v znanstvenem svetu, ki zavračajo vpliv človeškega dejavnika pri segrevanju ozračja.