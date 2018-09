V omenjenih treh mestih, ki imajo od 20.000 do 80.000 prebivalcev, je zagorelo med 60 in 80 požarov, odjeknile pa so še številne eksplozije. Požari danes ob 6.30 po srednjeevropskem času še niso bili vsi pogašeni, navaja britanski BBC. Umrl je 18-letnik, potem ko je na njegov avtomobil padel dimnik, ki se je zrušil v eni od eksplozij. Poškodbam je podlegel šele v bolnišnici. Tam se še vedno zdravita dva njegova prijatelja, ki sta bila v avtomobilu.

Skupno so morali zaradi poškodb oskrbeti 25 ljudi, vendar njihovo zdravstveno stanje ni znano. Vzrok eksplozij in požarov še preiskujejo, vendar pa so gasilci povedali, da preiskovalci domnevajo, da gre za posledico previsokega tlaka v plinovodu družbe Columbia Gas. Guverner Massachusettsa je medtem govoril o »dogodku javne varnosti«, pri čemer pa so oblasti zatrdile, da zagotovo ne bo več požarov. Da bi preprečilo nove eksplozije, je podjetje zaprlo plinovode.

Materinska družba NiSource je sporočila, da so v mislih s prizadetimi. »Prva prioriteta za naše ekipe na terenu je zagotoviti varnost naših strank in skupnosti, tako da pomagajo reševalcem in izvajajo preverjanje na sistemu,« so zapisali. Uslužbenci družbe z gasilci in policisti hodijo od hiše do hiše in preverjajo varnost.