Ameriški nacionalni center za orkane ohranja opozorilo pred življenjsko nevarnimi nevihtami, poplavami in močnim vetrom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Z najbolj ogroženih območij so do četrtka zvečer evakuirali več kot milijon ljudi, čeprav ukaza niso upoštevali vsi. V Severni Karolini je ostalo brez elektrike že več kot 110.000 odjemalcev, 12.000 ljudi pa se je zateklo v zavetišča. Letalske družbe so doslej odpovedale 15.000 poletov, šole pa zapirajo tudi po Georgii in ponekod v Virginiji.

Orkan se je v četrtek na svoji poti iz Atlantika proti obali zelo upočasnil na le pet kilometrov na uro. Oko orkana bo kopno predvidoma doseglo danes okoli poldneva po srednjeevropskem času. Čeprav so Florence degradirali s 4. na le orkan 1. kategorije, pa nevarnost količine dežja še vedno ostaja tako velika kot pri orkanu 4. kategorije, opozarjajo meteorologi.

Orkan je po obsegu ogromen in guverner Severne Karoline Roy Cooper pričakuje, da bodo hude poplave. Na ogroženem območju je nekaj svinjskih farm, ki bodo zalite, pa tudi jedrske elektrarne, ki so jih izklopili. Zaradi velikosti orkana meteorologi pričakujejo tudi uničevanje velikega dela vzhodne obale ZDA z orkanskimi vetrovi vse do sobote. Samo v Severni Karolini naj bi v naslednjih dveh dneh napadlo toliko padavin, kot jih v normalnem času pade v osmih mesecih. Obalna območja se bodo soočila z valovi, visokimi čez tri metre, dežja pa bo padlo za skoraj meter. Elektro podjetje Duke pričakuje, da bo brez elektrike v naslednjih dneh v obeh Karolinah ostalo okoli tri milijone ljudi, izpadi pa bodo trajali več tednov.