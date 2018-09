»Na pogled je bila etapa enostavna, a so se sprinterske ekipe opekle,« je 18. tekmovalni dan španske Vuelte opisal kolesar Luka Pibernik. Zaradi ravninske trase je bil dan za najboljše hribolazce mišljen kot dan predaha pred odločilnima dnevoma v Andori, a se je zaključek zaradi divjega lova za ubežnikoma pokazal kot nasprotje. Belgijec Jelle Wallays je skupaj z Norvežanom Bystromom v dramatičnem zaključku za las švignil čez ciljno črto pred prvim iz glavnine Petrom Saganom. Simon Yates v zavetrju Luka Mezgeca ni imel težav. »Na koncu je šlo res na nož. Nepredstavljivo, da sta ubežnika zdržala tempo zadnjih 30 kilometrov,« je komentiral Luka Mezgec in dodal: »Simon je zaenkrat ok. Danes na prvi pogled klanec ni preveč zahteven, zato predvidevam, da večjih razlik ne more biti. Jutri pa bo vse odvisno od nog Simona in konkurence.« Dan zatišja pred viharjem je kot nalašč, da je večji del pozornosti usmerjen tudi na bližajoče se svetovno prvenstvo. Znana je že osmerica, na katero bo v nedeljo, 30. septembra, na elitni dirki računal selektor Andrej Hauptman. To so Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Jan Polanc, Grega Bole, Simon Špilak, Domen Novak in Luka Pibernik. Osmerice uradno še ni razkril, kot so to vsaj v širšem okviru storili že nekateri drugi selektorji, izbranci pa za odločitev selektorja že vedo. Slovenija bo na najprestižnejši dirki svetovnega prvenstva prvič v zgodovini nastopila kot ena od desetih elitnih reprezentanc in prvič v zgodovini z najštevilnejšo zasedbo, kot jo ima pravico poslati najboljših deset reprezentanc v dirkah svetovnega niza WorldTour. Trasa v Innsbrucku ima na celotni 258 kilometrov dolgi razdalji kar 4570 metrov višinske razlike, največ v zadnjih 22 letih, zato tudi Hauptmanova odločitev za hribolazce.

V luči bližajočega se svetovnega prvenstva so v teh dneh oči uprte tudi v 62. Okolo Slovenska, kot se v originalu imenuje Dirka po Slovaški. Osrednji osebnosti sta Jan Tratnik (CCC) in Julian Alaphilippe (Quick.step). Slovenski prvak v kronometru je lanski zmagovalec te dirke, Francoz pa je prišel na dirko v vlogi največjega zvezdnika. Oba z namenom priprave za Innsbruck, kjer bo Tratnik vozil vse tri preizkušnje od ekipne vožnje na čas za CCC, posamičnega kronometra kot edini Slovenec do cestne dirke v pomoč Rogliču, Francoz pa bo nesporno veljal za enega glavnih favoritov. »Začel sem presenetljivo dobro,« je bil po dveh dneh zadovoljen Jan Tratnik, šesti na kratkem uvodnem kronometru in četrti drugega dne na zahtevni trasi do Štrbskega plesa. Alaphilippe je v rumeni, Tratnik drugi. »Na prologu sem naredil napako. Prehitro sem zaviral pred zadnjim ovinkom, v Štrpskem plesu pa sem presenetil samega sebe. Držati najboljše na klanec je dober občutek, 50 metrov do cilja je kazalo, da bom drugi za Alaphilippom. Žal se ni izšlo, a sem zadovoljen s pripravljenostjo. Na Slovaško sem prišel le za trening, da dvignem pripravljenost za Innsbruck,« je pojasnil Tratnik.

Zanimiva je odločitev pri Britancih. Za Innsbruck so se odločili za brata dvojčka Yates, Simona, nosilca rdeče v Španiji, in njegovega pomočnika Adama. Kljub temu da Britanci nimajo ravno širokega zvezdniškega izbora, sta se nastopu odpovedala najbolj poznana Chris Froome in Geraint Thomas, ki bi bila ob optimalni pripravljenosti seveda v ožjem krogu favoritov. Za brata Yates bodo zadnji dnevi Vuelte torej naporen »trening«!