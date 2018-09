Plenković se je v spremstvu več hrvaških ministrov po današnji vladni seji v Pulju odpravil v Umag na srečanje z ribiči, ki za zaprtimi vrati trajalo približno uro. Glavna tema pogovorov je bilo stanje v Piranskem zalivu, a so se pogovarjali tudi o hrvaških operativnih načrtih za pomorstvo in ribištvo.

Hrvaški ribiči so ocenili, da se stanje Piranskem zalivu ni spremenilo od začetka leta, ko je Slovenija začela nadzirati morsko mejo v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča. Hrvaški ribiči lovijo ribe v Piranskem zalivu v spremstvu hrvaških policijskih čolnov, slovenska stran pa hrvaškim ribičem vsak dan pošilja kazni, je poročala hrvaška televizija (HTV) ob srečanju v Umagu.

Tudi hrvaški minister za kmetijstvo Tomislav Tolušić je po srečanju v Umagu izjavil, da se stanje v Piranskem zalivu za hrvaške ribiče ni bistveno spremenilo.

»Vlada skrbi za svoje ribiče«

»Zavedamo se težav ribičev, posebej ko govorimo o ribolovu v Piranskem zalivu. Kot smo že večkrat dejali, ribiči ne morejo trpeti nobenih posledic, posebej pa ne s finančnih glede tega. Vlada je to uredila in skrbi za svoje ribiče,« je Tolušićevo izjavo objavila hrvaška tiskovna agencija Hina.

Novinarje je tudi zanimalo, kaj hrvaška vlada pričakuje od nove slovenske vlade, ko gre za odnose med državama. Tolušić je odgovoril, da pričakuje dialog kot najboljši način za reševanje »vseh izzivov«. Dodal je, da je Hrvaška tudi doslej ravnala tako in na ta način izkazovala »zelo visoko raven korektnosti«.

V cehu ribičev Istrske županije so po srečanju izrazili zadovoljstvo, ker vlada deluje "v interesu hrvaškega ribištva".

Poleg Plenkovića in Tolušića so bili na srečanju z ribiči tudi hrvaški ministri za notranje zadeve, pravosodje in turizem, Davor Božinović, Dražen Bošnjaković in Gari Cappelli.

Hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević je danes obiskal postajo hrvaške vojaške mornarice za opazovanje obale, ki se nahaja v Savudriji ob meji s Slovenijo. Hrvaški vojaki s te postaje med drugim nadzirajo varnost plovbe v Piranskem zalivu.