Lani ob tem času je Slovenijo tresla košarkarska mrzlica. Izbrana vrsta pod vodstvom takratnega selektorja Igorja Kokoškova je namreč na evropskem prvenstvu nizala zmage in se po uspehu proti Latviji prebila v polfinale, kasneje pa prišla do senzacionalnega naslova prvaka stare celine. Danes se bo slovenska reprezentanca znova udarila z Latvijci, le da tokrat o kakšni evforiji niti približno ne moremo govoriti. Košarkarji selektorja Rada Trifunovića so namreč prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo zaključili z le dvema zmagama in kar štirimi porazi, kar pomeni, da v novonastali skupini I, v kateri so ob Španiji in Črni gori še Turčija, Latvija in Ukrajina, zasedajo zadnje mesto. Na Kitajsko, kjer bo od 31. avgusta do 15. septembra prihodnje leto turnir najboljših reprezentanc na svetu, se uvrstijo le prve tri iz posameznih skupin, kar pomeni, da si lahko Slovenija v prihajajočih šestih tekmah teoretično privošči le en poraz. Glede na okrnjeno zasedbo in kakovost nasprotnikov jo čaka izredno težka naloga, a v slovenski reprezentanci poudarjajo, da se vnaprej niti približno ne nameravajo vdati.

Na prvi preizkus v drugem delu kvalifikacij se je slovenska reprezentanca podala včeraj dopoldne, že popoldne so košarkarji preizkusili parket v Areni Riga, ki sprejme 14.500 gledalcev. Selektor Rado Trifunović ima v glavi že izdelane ideje, kako in s kom začeti tekmo. Čeprav bo tudi Latvija precej oslabljena, saj ne igrajo Kristaps Porzingis, Davis in Dairis Bertans, Anžejs Pasečniks in Rolands Smits, se zaveda, da njegovo moštvo čaka izjemno zahteven preizkus. »Latvija je v nedeljo na pripravljalnem obračunu s 97:80 ugnala Litvo. Že to pove veliko, a je hkrati res, da je dva dni prej izgubila proti Finski. Zavedamo se, kako težko smo jo ugnali na evropskem prvenstvu. Tisto je bila najboljša tekma, kar sem jo kot trener videl v živo. Res je, da tudi njim manjka kar nekaj posameznikov, a gre še vedno za zelo neugodno ekipo, ki jo krasijo dober met od daleč, hitra igra in agresiven pristop. Glede nas imam samo eno željo. Da znova igramo s takšno energijo, kot smo jo imeli na obeh tekmah proti Hrvaški. V tem primeru imamo dobre možnosti za uspeh,« pravi Rado Trifunović.

Ravno predstavi proti Hrvaški sta slovenski zasedbi vlili prepotrebno samozavest. Trifunović upa, da se je bo nalezla tudi četverica, ki se je pripravam pridružila šele v ponedeljek. Hkrati so v slovenski igri opazne spremembe v primerjavi z lanskim evropskim prvenstvom. Takrat je temeljila na igri »pick and roll«, v kateri sta blestela Goran Dragić in Luka Dončić, zdaj je več hitrosti in iskanja prostih soigralcev. »Od prvega dneva tokratnih priprav smo se veliko pogovarjali o tem, kaj pomeni dres Slovenije in kakšno igro želimo v reprezentanci. Fantje so se dogovorjenega držali do najmanjše podrobnosti. Leteli so po igrišču, energije je bilo na pretek. Sicer so delali napake, a to ni nič tragičnega. Nihče ni popoln. Pomembno je le, da se v vsakem primeru boriš naprej in poskušaš napako čim hitreje popraviti. To bo naše vodilo,« je jasen Trifunović, ki računa, da Slovenija ne bo imela toliko težav v skoku, kot jih je imela na zadnjih kvalifikacijskih obračunih proti Španiji in Črni gori. Tokrat je namreč močnejša za visoka in skočna Gašperja Vidmarja in Anthonyja Randolpha.

Kvalifikacije za SP, prvi krog drugega dela, skupina I, danes ob 18. uri: Ukrajina – Španija, ob 18.30: Latvija – Slovenija, ob 19. uri: Turčija – Črna gora, vrstni red: Španija 6-0, Turčija in Latvija po 4-2, Črna gora in Ukrajina po 3-3, Slovenija 2-4.